Concessione scaduta e bando appena chiuso:  sospeso il bike sharing 

Le biciclette (130, tra quelle a pedalata assistita e le altre tradizionali) sono già state ritirate. E le dieci postazioni di Cabubi (sistemate dall’amministrazione in prossimità delle fermate dell’autobus e non lontane dalle postazioni di car sharing) sono rimaste completamente vuote: il bike sharing comunale gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Playcar (e Ctm, ma solo per la parte dei bus) è terminato. La concessione, infatti, è scaduta sabato scorso e da ieri il servizio è sospeso. Impossibile, quindi, trovare una bici a noleggio. L’amministrazione ha già fatto il il nuovo bando (una sola offerta arrivata) per affidare ad altri operatori il servizio. Tra questi non ci sarà più, almeno per i prossimi anni, Playcar, che ha gestito il bike sharing per il Comune fin dalla sua nascita. «Non abbiamo partecipato al bando che è stato già fatto», dice Fabio Mereu, titolare di Playcar, «perché in questo momento stiamo facendo investimento soprattutto sul car sharing», con l’acquisto di nuove auto, come la Tesla, aggiunge. Tradotto: nonostante la crescita del bike sharing, nell’ultimo anno trainato soprattutto dai cagliaritani (e meno dai turisti, perché?), per chi fa impresa e punta anche su altri settori del noleggio in condivisione, in questo momento la micromobilità rischia di essere economicamente insostenibile.

Adesso la palla passa all’amministrazione comunale che, attraverso la gara pubblica, deciderà tempi e modi del ripristino del servizio. ( ma. mad. )

