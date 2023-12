Concessione interrotta: riduzione sul canone 

Un contenzioso e un calcolo errato, ma chi sbaglia paga: il Comune di Arbus incassa 41.224 euro in meno dei 98 mila previsti dalla gestione dei parcheggi 2023 nelle località marine di Piscinas, Pistis, Torre dei Corsari. In parte per via del ricorso al Tar della ditta di Piergiorgio Zurru, secondo classificato, contro l’aggiudicazione alla società di Marco Saba, vincitore del bando. Una vicenda giudiziaria che ha comportato la sospensione del servizio dal 4 all’11 agosto e quindi il mancato introito, oltre al ritardo di avvio di 15 giorni. La fetta maggiore, però, è dovuta al numero degli stalli di Torre: i 115 previsti nella gara d’appalto sono diventati 40 e consegnati il 3 settembre, due mesi dopo la data stabilita nel contratto.

«Al fine di evitare – dice il sindaco, Paolo Salis – l’annosa questione dei parcheggi estivi sulla Costa Verde che quasi ogni comportano un danno economico e disagi ai turisti per mancanza di servizi, da gennaio ci attiveremo per la gestione tramite un accordo quadro».

Una soluzione che non paga i danni subiti dal gestore, economici e d’immagine. «Per lo stesso appalto – ricorda Saba – mi son dovuto difendere in tre processi. Assolto perché “il fatto non sussiste”: spero possa essere la fine di una persecuzione nei miei confronti».

RIPRODUZIONE RISERVATA