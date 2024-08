Concessione impianti sportivi, domande in scadenza 

La nuova stagione sportiva è ormai alle porte e il Comune apre alla concessione in uso degli impianti del “Campo di Aviazione di Monserrato” (ex Comparto 8) alle società dilettantistiche, federazioni ed enti di promozione, per lo svolgimento di allenamenti, campionati e gare.

In particolare, gli impianti che verranno dati in concessione saranno il campo di calcio a 11, la palestra dove si gioca a pallacanestro, la palestrina dove vengono svolte attività come ballo, ginnastica e arti marziali, e i campi da basket esterni dell'ex hangar recentemente riqualificato per una spesa di 900mila euro (sono stati rifatti anche gli spogliatoi, gli uffici, i bagni e lo spazio verde con la messa a dimora di nuove piante).

Occorre però che i soggetti interessati ad accogliere l’invito del Comune facciano domanda entro il 16 agosto specificando, tra le altre cose, quale impianto si vuole usare.

Tra le società sportive che ne faranno richiesta verrà data priorità a chi opera nel territorio comunale di Monserrato. La domanda va fatta attraverso un modulo online presente nell’avviso sul sito del Comune. La concessione sarà valida dal 9 settembre al 30 giugno.

