Concessi i fondi per l’area elisoccorso 

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Fluminimaggiore, per la realizzazione di un eli-superfice per l’atterraggio e il decollo dei velivoli dell’elisoccorso. Nei giorni scorsi è arrivata nel municipio di via Vittorio Emanuele la notizia della concessione da parte della Regione di un finanziamento di circa 180 mila euro, che in parte saranno utilizzati per l’edificazione della nuova struttura. «La creazione di un punto idoneo per l’arrivo e la ripartenza dell’elisoccorso è tra le nostre priorità – spiega l’assessora comunale alla Sanità Stefania Massa – perché il nostro paese è isolato e non sempre in caso di emergenza si può disporre del piazzale antistante al campo sportivo». Per l’attuazione del progetto portato avanti dagli amministratori comunali del centro ex minerario, sembrerebbe siano state prese in considerazione alcune aree non soggette a vincolo e non edificabili nella periferia del rione San Giovanni. «Nei prossimi giorni prenderemo contatto con i diversi proprietari dei terreni da noi individuati – conclude – per valutare la possibilità di raggiungere un accordo. Poi convocheremo un tavolo con i tecnici incaricati di redare il progetto».

