Concertone estivo con Achille Lauro 

L’onda degli eventi estivi iglesienti è pronta per travolgere il territorio. Presentato nella mattinata di ieri il programma “Summer Wave 2024”, con un calendario fitto di avvenimenti che a partire dal prossimo 14 giugno e fino al 6 settembre, si propone come una delle più suggestive attrattive a livello regionale.

Il concerto

Ufficializzata ieri anche la sede che ospiterà l’evento più atteso; il concerto gratuito di Achille Lauro non si terrà in piazza Sella come inizialmente comunicato, ma sarà ancora una volta il “Campo Sportivo Monteponi” il teatro di una serata che (prevista per il 3 agosto) promette di richiamare un pubblico proveniente da tutta l’Isola. «Come per Mahmood e Ghali - spiega il sindaco Mauro Usai - le prenotazioni per poter assistere gratuitamente al concerto saranno possibili su un’apposita piattaforma. Nelle prossime settimane saranno disponibili tutte le informazioni utili».

La musica

Il cantante prossimo giudice di “X-Factor” rappresenta la punta di diamante di una serie di appuntamenti musicali che: «Intendono calamitare l’attenzione di un pubblico variegato», dice l’assessora alla Cultura Claudia Sanna. Non meno attesa è infatti la seconda edizione del “DiscoItalia” che si terrà in piazza Sella con le performance di Donatella Rettore, Fiordaliso e Alan Sorrenti, il 19 luglio, di Francesco Gabbani il 20 e di Max Gazzè il 21. Per il 21 giugno è in calendario invece la “Festa della Musica”, dove il palco allestito nel cuore della città darà l’opportunità a tanti giovani artisti locali di esibirsi dal vivo.

I dettagli

“Summer Wave” parte ufficialmente con il “Festival della Magia”: dal 14 giugno e per tre giorni consecutivi, la città ospiterà diversi spettacoli con le esibizioni dei migliori maghi a livello internazionale. “Notteggiando” sarà presente tutti i venerdì a partire dal 28 giugno e fino al 6 settembre con delle importanti novità: «Ogni serata sarà dedicata. - racconta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Si partirà con le feste a tema, il 26 luglio sarà nostro ospite Joe Bastianich e in uno dei venerdì si terrà il carnevale estivo».

La città sveste gli abiti primaverili e indossa quelli estivi: «L’anno scorso siamo arrivati a installare 1.200 ombrellini. - racconta l’assessore al Decoro urbano Francesco Melis - Quest’anno saranno 3 mila, con installazioni su nuovi percorsi del centro storico da far scoprire ai visitatori».

Dal 6 luglio partirà il festival culturale “Liberevento”, mentre dal 14 al 17 le strade e le piazze saranno invase dai “Buskers” con il festival degli artisti di strada. Il 18 e 19 sarà la volta di “Andaras” ed il festival del cinema. Il primo agosto evento cosplay e grande festa a tema “pirati” per i più piccoli. Il 4 “4 the culture” il festival internazionale della cultura di strada e il 9 e 10 agosto è prevista la rassegna del cabaret. A chiudere il “Summer Wave” sarà l’esibizione del dj Sandro Murru il 6 settembre.

