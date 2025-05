Concertone, chiesta l’espulsione per gli arrestati  

ROMA. È stata chiesta l'espulsione dei tre ragazzi tunisini arrestati per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne nel corso del Concertone del Primo maggio a Roma. I tre, tra i 22 anni e i 25 anni, venuti in Italia con una richiesta di soggiorno per studio, sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Esquilino intervenuti su richiesta della vittima.

Il racconto

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, i tre nel corso del concerto, approfittando anche della calca, si sono avvicinati e l'hanno accerchiata e molestata. La giovane è riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento di una sua amica. La vittima ha allertato le forze dell'ordine e gli aggressori sono stati bloccati poco dopo da poliziotti in borghese.

La polemica

Su quanto avvenuto a piazza San Giovanni è però scoppiata la polemica politica. La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, afferma che «da parte di molte forze politiche non ci sia stata una presa di posizione corale» per «l'ennesimo episodio che avviene durante un evento di massa. Dispiace - aggiunge - però che in tanti, in altre occasioni così loquaci, non abbiano avvertito fin qui il bisogno di esprimersi». Dal canto loro gli organizzatori, Cgil-Cisl e Uil «condannano con forza» l'episodio e parlano di «un fatto grave e intollerabile. Proprio dal palco del Concertone - spiegano - con forza e chiarezza, sono stati lanciati messaggi contro ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione, in particolare contro quella che colpisce le donne». Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ringrazia «le donne e agli uomini delle Forze dell'ordine che, nella circostanza, in servizio in borghese tra la folla che sono prontamente intervenuti nell'indifferenza di alcuni presenti salvando la vittima e assicurando gli aggressori alla giustizia».

