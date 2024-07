Concerto per aiutare le persone più fragili  

Un concerto per aiutare le persone con fragilità psichica e le loro famiglie. Mercoledì, alle 18,30 nello spazio polivalente di ascolto e creatività “ArteS” in via Castiglione 1, andranno in scena anche i musicisti e cantanti Matteo Sau, Antonio Pinna, Gianluca Pischedda e Ivana Busu.

“ArteS” è un servizio del Comune, gestito dal centro Panta rei Sardegna cooperativa sociale. La serata ha l’obiettivo di autofinanziare la realizzazione dell’ultima parte dell’installazione permanente che costituisce il nucleo del progetto “Anime sul filo”. Quest’opera, già presente nel giardino dello Spazio “ArteS”, rappresenta la “costruzione comunitaria di una rete” ed è composta da una cornice in legno di abete, al cui interno sono stati inseriti pezzi di corda decorati dai partecipanti al progetto comunitario: artesiani, studenti, operatori del Servizio Sociale e dello Spazio polivalente di ascolto e creatività e cittadini.L’assessora comunale Anna Puddu sottolinea che la «rete fatta di relazioni formali e informali, è ciò che supporta le persone nelle proprie fragilità evitando le cadute, è ciò che le accompagna e le sostiene».

L’evento di mercoledì sarà l’occasione per contribuire, con una offerta libera, alla realizzazione della parte finale del progetto “Anime sul filo”. Aperto a tutti, per esigenze di spazio potranno però essere accolte un massimo di 70 persone.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori via WhatsApp o sms al numero 320.9719812. Qualora il numero di prenotazioni superasse la capienza massima, sarà organizzata un’altra serata musicale.

