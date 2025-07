Concerto, modifiche alla viabilità 

Oggi alle 21 in piazza del Carmine si esibisce l’orchestra del teatro lirico diretta da Andrea Solinas.

Per l’occasione sono previste modifiche alla viabilità nella zona dalle 20 all'una del mattino: non si potrà transitare nelle due vie più lunghe (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno Binaghi) e in via Sassari (lato Tar), ad esclusione dei mezzi autorizzati. In via Sassari all'intcrocio con via Crispi è istituita la direzione obbligatoria a destra, ad esclusione dei mezzi autorizzati; in via Maddalena all'incrocio con viale Trieste direzione obbligatoria a destra, ad esclusione dei mezzi autorizzati; in via Maddalena all'incrocio con viale Trieste direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Roma, ad esclusione dei mezzi autorizzati.

