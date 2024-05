Concerto e teatro nel santuario 

Giornate di festa nel santuario campestre di san Francesco, nelle campagne di Lula, dove è in corso la novena. Domani è in programma un appuntamento musicale. Alle 21, il santuario ospiterà “Motus fraternitatis”, concerto in onore del santo di Assisi che vede protagonisti i musicisti Carlo Sezzi, Omar Bandinu, Fabio Coronas e Anna Maria Deiana.

Il concerto, inserito nei grandi eventi per san Francesco di Lula, è ispirato alla vita e alle opere del poverello di Assisi e vedrà la partecipazione della Schola Cantorum Santa Maria della basilica dei Martiri di Fonni e la classe di canto liturgico della scuola civica MeA di Lula. I brani liturgici che si ascolteranno appartengono al repertorio di monsignor Marco Frisina, mentre quelli moderni, arrangiati dai musicisti, saranno presi dal repertorio di Angelo Branduardi.

L’appuntamento è inserito grazie all’amministrazione comunale di Lula nei grandi eventi finanziati dalla Regione: un calendario di manifestazioni affianca i tanti momenti religiosi. Il 7 maggio, alle 19,lo spettacolo “Ammentos de Luvula”: la compagnia Ilos Teatro si esibirà in una versione itinerante di “Sa Comares de Santu Frantziscu”. «C’è grande sintonia con la curia di Nuoro», dice il sindaco Mario Calia. (m. d.)

