Concerto dietro le sbarre con la band del carcere 

È stata una mattinata di evasione, attraverso la buona musica, quella proposta nel concerto “Liberta”, che si è svolto nel carcere di Uta. La star della giornata è stata il chitarrista e cantante Manuel Pia. Il concerto è iniziato alle 10.30, con tre brani tratti dall’ultimo lavoro dell’artista, davanti a un folto pubblico composto per lo più da detenuti e personale carcerario, fianco a fianco nella platea. Il merito del successo della manifestazione è da attribuire alla band musicale di detenuti Free Inside, al direttore del carcere Marco Porcu, alla responsabile dell’area educativa Giuseppina Pani, alla referente dell’attività Pamela Cireddu e, non ultima, Maria Grazia Caligaris, rappresentante di Socialismo, Diritti, Riforme che ha promosso l’iniziativa.

«L’idea - racconta l’artista - è nata oltre dieci anni fa, quando scrissi per i detenuti il brano Libertà, presentato nell’allora carcere di Buoncammino. Questa volta ho presentato alcuni brani del mio nuovo lavoro, assieme alla band del carcere Free Inside. Spero di poter ripetere l’esperienza in tutte le altre strutture detentive della Sardegna, sempre in compagnia di Free Inside». La band, composta da cinque elementi, si definisce amatoriale, anche se nel gruppo c’è un grande professionista: «Tutti i giorni, dalle 9 alle 16, proviamo nella sala prove del carcere. L’ultima volta abbiamo accompagnato il concerto di Piero Marras», afferma Efisio Chillotti, bassista del gruppo. Soddisfatto il direttore dell’istituto Marco Porcu. «Sosteniamo queste iniziative: la musica è un elemento potentissimo che funge da collante tra la popolazione detenuta».

RIPRODUZIONE RISERVATA