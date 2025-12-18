Concerto di Natale della banda cittadina 

La parrocchia di San Giorgio Martire a Quartucciu si prepara alla serata musicale del “Christmas Concert”, in programma dalle 19.30 di oggi. Un appuntamento pensato per accompagnare la comunità verso il Natale attraverso la musica, con brani esclusivamente natalizi, tradizionali e sardi, che verranno eseguiti dai 18 elementi della Banda musicale Santa Cecilia di Quartucciu. L’evento è finanziato dal comune di Quartucciu, con il supporto della Pro Loco. L’iniziativa riflette il ruolo profondo della banda, molto attiva negli eventi religiosi, come spiega il presidente Alberto Paolucci: «La banda è un’associazione culturale: non solo concerti ma anche processioni religiose nei comuni, come a Uta il 4 novembre scorso. La musica è da sempre legata alle tradizioni e alle feste, un valore aggiunto che unisce i popoli. Alla direzione ci sarà il giovane maestro Alessio Meloni, con un’orchestra composta da musicisti provenienti da diversi comuni, come Muravera, e da strumenti quali: flauto traverso, percussioni, clarinetti, sax, trombe e non solo. Ringraziamo l'assessore alla cultura Elisabetta Contini e il parroco don Elvio Puddu che ci ha voluto fortemente».



