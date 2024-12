Concerto di Natale con raccolta fondi 

Un Natale in musica nel segno della solidarietà, con il pensiero rivolto ai più sfortunati: il tradizionale Concerto di Natale del Conservatorio quest’anno avrà l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle mense dei poveri gestite dalla Caritas su tutto il territorio dell’Arcidiocesi cagliaritana. Appuntamento domani alle 20 nell’Auditorium del Conservatorio in piazza Porrino.

Gli appassionati di musica potranno ascoltare pagine immortali del repertorio sinfonico, certi di compiere un significativo gesto di aiuto verso i poveri che vivono nel capoluogo e nel suo hinterland. Perché nonostante una timida ripresa del mercato del lavoro, in Italia la povertà non retrocede: l’incidenza della povertà assoluta familiare secondo l’Istat è aumentata dello 0,1%. E Cagliari e la Sardegna non fanno eccezione.

La prevendita dei biglietti è in corso nella sede Caritas di via Ospedale 8: l’ingresso in auditorium prevede un’erogazione liberale a partire da una soglia minima di 20 euro (sarà richiesta un’offerta libera invece agli studenti e ai docenti del Conservatorio).

Si comincia con il ‘700 di Georg Philip Telemann e il suo Concerto in re minore per due chalumeaux (antenati dei clarinetti), archi e basso continuo; si prosegue con la trascrizione per flauto di Jean-Pierre Rampal del Concerto in re minore per violino e orchestra di Aram Il'ič Chačaturjan; si chiude in bellezza con l’infuocato Concerto in si minore per violoncello e orchestra op. 104 di Antonin Dvořák. Quattro i solisti impegnati: Paola Lilliu e Debora Cabras (clarinetti); Pietro Nonnis (flauto); Omar Leone (violoncello). L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari sarà diretta da André Lorenzatti (Telemann), Anna Maria Irde (Chačaturjan) e Gianluigi Dettori (Dvořák).

