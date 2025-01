Concerto di fine anno, polemica sui costi 

«La Giunta Puddu ha intaccato il fondo di riserva per il concertone di Capodanno, disattendendo le promesse fatte ai cittadini»: dopo un inizio anno politicamente letargico, ad Assemini le parole del consigliere pentastellato Diego Corrias riaccendono la stagione delle polemiche politiche. «Lo spettacolo del 29 dicembre “Aspettando Capodanno” – sostiene Corrias – è stato l’evento più costoso nella storia del Comune: 295mila euro per quattro ore di spettacolo (come da preventivo), di cui ben 207mila dalle casse comunali». L’ex assessore ricorda che «il 30 novembre il sindaco dichiarava: “I costi aumentano, ma noi abbiamo trovato le soluzioni per non gravare sulle casse comunali”. Falso! La spesa è stata talmente gravosa che il Comune ha dovuto utilizzare il fondo di riserva, un capitolo di bilancio che si usa per emergenze e imprevisti, non per le feste. Non si amministra per l’applauso e le celebrazioni ma per risolvere i problemi dei cittadini».

Le nozze e i fichi secchi

Puddu dal canto suo rivendica l’investimento di fine anno: «Avevo detto in campagna elettorale che Assemini voleva recitare una parte da protagonista nel settore dei Grandi eventi, ma le nozze non si fanno coi fichi secchi. Il concerto di Tananai ha avuto risalto regionale e se ne parlerà per anni». Insomma: «Lo rifarei. Anzi: lo rifaremo».

La decisione

L’organo esecutivo comunale si era riunito il 13 dicembre per deliberare il terzo prelevamento 2024 dal fondo di riserva, la cui dotazione finanziaria era stata rimpinguata con 130mila euro, derivanti dal capitolo “Spese diverse per la cultura – prestazioni di servizio”, durante il Consiglio comunale del 29 novembre. Così risultavano a disposizione dell’ente 254mila euro, dai quali erano stati nuovamente sottratti 130mila da destinare allo spettacolo del 29 dicembre.

«L’articolo 166 del Tuel è molto chiaro», spiega il sindaco: «Stabilisce che i prelievi sino al 31 dicembre sono consentiti sia per esigenze straordinarie sia qualora gli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Quest’ultimo caso è quello che si è verificato: le spese inizialmente previste per il concerto avrebbero dovuto essere coperte per circa 110mila euro dai rimborsi della Regione per spettacoli tenuti l'anno precedente e per i quali sono state regolarmente rendicontate le spese. E infatti tale iscrizione in bilancio è stata effettuata con la variazione approvata dal Consiglio il 29 novembre».

«Operazione corretta»

Il problema, aggiunge il sindaco, è stato che «la Regione non ha comunicato l’impegno di spesa nel suo bilancio per rimborsare il Comune entro il 31 dicembre. Perciò ai fini della salvaguardia degli equilibri non è stato possibile accertare la nostra entrata per consentire l’utilizzo dei nostri fondi per Capodanno. La delibera è corredata di pareri tecnico-contabili che attestano la correttezza dell'operazione effettuata, e quanto è stato anticipato ci verrà rimborsato dalla Regione quest’anno».

