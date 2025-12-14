Concerto di fine anno al Lirico per brindare, in musica, al 2026 

Mercoledì 31 dicembre alle 18 appuntamento al Teatro Lirico di Cagliari con il Concerto di fine anno 2025: una serata di grande musica che rientra in un nuovo e prestigioso progetto culturale intitolato “Sardinia meets Qatar: il canto dei due mari”. L’obiettivo è non solo proporre un concerto capace di valorizzare l’identità culturale sarda, ma anche inaugurare una nuova stagione di relazioni culturali e istituzionali con il Qatar, partner strategico per progetti di cooperazione futura.

Due culture

“Sardinia meets Qatar: il canto dei due mari”, inquadrato nell’ambito delle politiche di valorizzazione culturale e di promozione internazionale del territorio della Fondazione cagliaritana, prevede la partecipazione congiunta di Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti dal cagliaritano Giovanni Pasini che, trasferitosi in Qatar, è prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra e dirige i principali complessi orchestrali e corali del paese, di artisti sardi di riconosciuta fama internazionale, come la violinista cagliaritana Anna Tifu e il sassofonista nuorese Gavino Murgia, e di musicisti e solisti provenienti dal Qatar, creando un contesto unico di dialogo interculturale tra Mediterraneo e Golfo Arabo-Persico. In particolare, si segnala la presenza della compositrice e produttrice qatarina Dana Al Fardan che, accompagnata da un ensemble di percussioni tradizionali legate al mondo dei pescatori di perle, sancisce un simbolico e concreto incontro tra due culture insulari accomunate da antiche tradizioni musicali e marittime. Il progetto “Sardinia meets Qatar” non è dunque soltanto un evento artistico, ma un progetto culturale e diplomatico di alto valore strategico, capace di posizionare la Sardegna al centro di una nuova rete di scambi internazionali, di elevare la qualità dell’offerta culturale regionale e di contribuire alla crescita del comparto turistico e creativo. Il Concerto di fine anno 2025 diventa così il primo tassello di una strategia più ampia di scambio culturale e commerciale, capace di generare reciproci benefici. La Sardegna potrà presentarsi come terra di cultura, tradizioni millenarie e innovazione artistica; il Qatar come Paese aperto al dialogo e alla valorizzazione delle diversità culturali.

Al termine del concerto, nel foyer di platea, il pubblico è invitato ad un brindisi al nuovo anno con tutti gli artisti.

Gli artisti

Protagonisti della serata sono, oltre ai due complessi artistici stabili del Teatro Lirico di Cagliari, affermati artisti, solisti e musicisti quali: Giovanni Pasini (direttore), Giovanni Andreoli (maestro del coro), Dana Al Fardan (compositrice e cantautrice), Anna Tifu (violino), Gavino Murgia (sassofono), Marcello Peghin (chitarra), Daniele Russo (batteria), Francesco Savoretti (percussioni), Peppe Frana (oud), Ensemble di percussioni “Fijiri” del Qatar, Alice Marras (voce), Maria Sciola (pietre sonore), Andrea Granitzio (pietre sonore e pianoforte). Il programma musicale è equamente diviso tra gli affascinanti suoni della tradizione sarda e le atmosfere arabeggianti di quella del Qatar.

