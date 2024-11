Concerto di Fabio Monni in chiesa 

Padre Fiorenzo Cavallotto sarà omaggiato domani alle 19 nel santuario di Nostra Signora delle Grazie. In sua memoria si terrà un concerto d’organo a cura del maestro Fabio Monni nel cinquantesimo dell’inaugurazione dello strumento. Ugo Collu presenterà il concerto.

Fabio Monni, musicista nuorese residente in Svezia, racconta: «Ho cominciato a suonare qui a 16 anni. Da ragazzino quando vedi uno strumento del genere rimani affascinato. È un organo eclettico, ci suoni un po’ tutto. Mia mamma cantava qui, e venivo spesso alle prove da bambino».

Lo strumento, un organo Ruffatti, voluto da padre Fiorenzo, fu progettato e realizzato nel 1974 per poi essere installato, rifinito e collaudato tra fine 1974 e inizio 1975. È composto da tre corpi, tre tastiere e tremila canne. A questo si aggiunge una pedaliera di 32 note, 74 registri sonori, 3 staffe di crescendo espressivo, 16 pedaletti. Venne inaugurato con il più grande organista al mondo: Ferdinando Germani.Padre Fiorenzo era parroco, musicista, un religioso di impronta mistica, amato dai nuoresi. Nel 1980 fu trasferito a Roma. Nel 1999 morì. Le esequie si celebrarono nel santuario delle Grazie. Oggi è sepolto in città, nel cimitero Sa ’e Manca, come aveva desiderato.

