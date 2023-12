Concerto di Capodanno, istruzioni per l’uso 

Capodanno, tempo di bilanci. E di conti. Uno alla rovescia, che verrà scandito domani negli ultimi secondi del 2023 sopra e sotto il palco del concerto di Marco Mengoni alla Fiera. E un altro, che continua a salire: quello dei costi dell’evento. Il Comune ha dovuto stanziare altri 95.464 euro (più 8 centesimi) per fare fronte alle indicazioni della Questura, che durante l’ultimo incontro in Prefettura ha chiesto un maggior numero di uomini addetti alla vigilanza (saranno 150 in tutto, pagati 225 euro ognuno) e una quantità superiore di dispositivi antipanico, oltre che più ambulanze. Un nuovo finanziamento, deliberato il 28 dicembre dal responsabile del procedimento, il dirigente dell’assessorato alla Cultura, che va ad aggiungersi agli 839.491,15 euro già stanziati a favore delle F Group, società che si sta occupando dell'organizzazione dello spettacolo di San Silvestro. Un unico interlocutore che gestisce tutto.

Gli accessi

Intanto sono stati definiti gli ultimi dettagli per la festa di domani, che non prevede solo il live del vincitore di Sanremo. Dal Comune ribadiscono che all’interno della Fiera potranno entrare solo i possessori del pass gratuito, che può essere richiesto online fino al raggiungimento della capienza. Sul ticket è indicato il varco di accesso: viale Diaz o lato Coni (quest’ultimo destinato anche ai disabili). Il Municipio segnala che nella zona intorno al quartiere fieristico, dove la viabilità sarà interdetta in alcune strade, sono disponibili posti auto nel parcheggio Cuore, in quello del vecchio stadio Sant'Elia e della Sardegna Arena, nella Calata Trinitari, in piazza dei Centomila, in piazza Donatori di sangue (di fronte al Cis) e al Molo Ichnusa. I cancelli apriranno alle 18 e saranno chiusi al termine del concerto, previsto per l’una del primo gennaio. «Per motivi di sicurezza», è l’avvertimento, «i partecipanti che decidessero di lasciare l’area evento non potranno più rientrare».

Gli artisti

L’intrattenimento avrà inizio alle 20. Sul palco, durante la serata presentata da Valentina Caruso, salirà per primo Dj Simonluca. Alle 20,45 tocca a Jfk, che alle 21,30 lascerà spazio e Sgribaz. Dalle 21,50 toccherà a Laddo fino alle 22,30, quando l’intrattenimento sarà affidato a Venc. Alle 23,15 è prevista una breve pausa, necessaria per far riscaldare la folla in vista dell’ingresso in scena della star più attesa: alle 23,30 alla Fiera di Cagliari risuoneranno le note della musica di Marco Mengoni. L’esibizione accompagnerà il pubblico fino all’una del primo gennaio del 2024, con l’interludio dedicato ai festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte.

I trasporti

Nessuno svago con bevande portate da casa: non potranno superare le barriere all’ingresso (così come ombrelli, vietati anche in caso di pioggia). All’interno del quartiere fieristico viene garantito un servizio di “food e beverage”. Chi vorrà brindare potrà quindi farlo, ma comprando all’interno. E potrà anche non mettersi alla guida. Il Ctm garantirà un servizio navetta durante l'intera serata, che sarà attivo dalle 22,30 fino a mezzanotte del 31 e dall’una alle 4 del primo gennaio. Saranno operative la linea esterna rossa (con capolinea in piazza Matteotti), l’interna rossa (stesso capolinea ma con frequenza di 35 minuti), la linea litoranea (piazza Matteotti, ogni mezz’ora) e la linea 9 (capolinea in Via Roma e servizio ogni 30 minuti).

