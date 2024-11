Concerto di Capodanno, il Comune stanzia i fondi 

Anche Nuoro avrà il suo concertone di Capodanno, che la notte del 31 dicembre si terrà in piazza Vittorio Emanuele. Proprio in questi giorni il commissario del Comune Giovanni Pirisi ha dato il via libera per lo stanziamento delle risorse (80 mila euro quelle previste dall’amministrazione) a cui se ne dovrebbero aggiungere altrettanti dei bandi della Regione. Ora, dopo il concerto di Noemi nel 2023, è caccia al cantante che saluterà il 2024 nel cuore della Barbagia. «Un artista in attività di caratura nazionale riconoscibile per l’attività svolta in Italia - sottolinea il Comune - con la serata inizierà alle ore 21 con il dj set e seguirà con il concerto».

