Concerto di Capodanno, c’è un esposto  

Un’interrogazione del consigliere Diego Corrias, presentata durante l’ultimo Consiglio comunale a nome dei gruppi M5s e Pd, verrà inviata all’attenzione della Corte dei Conti. Al suo interno elenca una serie di domande relative alla manifestazione “Aspettando Capodanno”: «Quali sono le ragioni - recita il testo - per cui il concerto è costato 100mila euro in più rispetto ai fondi previsti? Quale ricaduta economica ha avuto per Assemini considerati gli affidamenti diretti e quindi, per loro natura, discrezionali e senza selezione pubblica degli operatori?». Inoltre: «Quali motivazioni hanno indotto l’amministrazione ad affidare i servizi in via diretta, per il secondo anno consecutivo, allo stesso operatore economico? E in che modo si ritiene assolto il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti previsto dal Codice degli appalti?». Tutti quesiti ai quali l’amministrazione comunale dovrà fornire risposta scritta e orale entro 30 giorni dall’adunanza.

Gli affidamenti

La Giunta comunale, lo scorso novembre, aveva manifestato l’intendimento di organizzare un evento per la fine dell’anno 2024 che fosse in grado di «rappresentare la promozione del territorio e la valorizzazione delle potenzialità turistiche». Con questo spirito il Comune aveva partecipato a un bando regionale di cui era risultato beneficiario con un finanziamento di circa 88mila euro a fronte di un progetto dal costo stimato in 190mila euro.

Il concerto di Tananai è stato un successo, oltre 20mila spettatori. Corrias contesta il fatto che il Comune abbia «provveduto a impegnare, con 9 affidamenti diretti (quindi senza procedure di evidenza pubblica) il servizio di organizzazione dell’evento, la progettazione della sicurezza, il noleggio delle attrezzature, ulteriori servizi di sicurezza, il servizio di comunicazione dell’evento e le pulizie casa campidanese di Sant’Andrea. Il tutto per un importo totale di 294mila euro». Di questi «solo 300 euro sono stati destinati ad operatori asseminesi, nello specifico alla Misericordia per il servizio ambulanza».

Soglia “sfiorata”

Ma non solo: l’organizzazione dello spettacolo era stata affidata per un importo di 139mila euro (Iva esclusa), «appena sotto la soglia dei 140 mila euro previsti per gli affidamenti diretti». Inoltre, il servizio dell’edizione 2023 di “Aspettando Capodanno” era stato affidato, nel dicembre 2023, per un importo di 60mila euro ma sempre «al medesimo operatore economico e sempre con affidamento diretto».

Non sono in discussione gli spettacoli, Corrias chiede semplicemente conto «del corretto utilizzo delle risorse pubbliche: quando sono in uso i fondi della comunità gli amministratori sono tenuti giustamente a darne conto ai cittadini».

