Concerto dei Fabula sulla leggenda del nuraghe 

Musica al parco Parodi. Oggi, alle 10, e il 21 aprile sono in programma due concerti gratuiti dei Fabula. La band è composta prevalentemente da cittadini quartesi che presenteranno un prodotto fatto in casa. L’album è stato realizzato infatti a spese della band, registrato presso il Foxi studio di Giovanni Mancosu mentre il supporto fisico CD presso il “Green Studio” di Ignazio Marcia a Pitz’e Serra. Presenteranno il nuovo album “Bastuppa live studio“ dedicato alla leggenda del Nuraghe sommerso di Tratalias e a tutte le leggende che si raccontano intorno, come il Villaggio nuragico di Magai, bandito di miniera dedicato a un latitante realmente vissuto. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e l’ingresso è gratuito.

Prosegue la rassegna “Via convento”. All’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari alle 18 mercoledì ci sarà Luciana Satta che presenterà la sua opera “L’Arte di essere Figli”, edita in un dialogo con Carla Mura. (g. da.)

