«Concerto annullato e Zps? In Comune non si confrontano» 

L'acceso dibattito tra i componenti del Comitato monte Ortobene ultima spiaggia e l'amministrazione comunale non si ferma. Al centro della discussione l'annullamento di un piccolo concerto (che si sarebbe dovuto svolgere ieri in cima al monte) della band Frammenti anni '60. Il motivo della cancellazione, a detta del Comune, è la mancata presentazione di un piano di sicurezza per svolgere concerti su area pubblica. Per il Comitato, invece, il problema è ben più profondo e riguarda un mancato dialogo tra i componenti dell'amministrazione comunale.

«L'assessora Valeria Romagna e gli uffici comunali si diano una regola, e si rapportino e consultino con l'assessore allo Spettacolo e turismo, con il quale in questi giorni ho avuto contatti molto cordiali – dice il presidente del comitato, Antonio Costa -. Da questi incontri è emerso che, per poter avere l'autorizzazione al mini concerto era necessario avere le certificazioni Scia e Suap, l'autorizzazione della Questura, la perizia sulla sicurezza dello spettacolo redatta da un ingegnere dal costo di circa 400 euro. Della Zps e dei suoi vincoli ne ha parlato l'assessore, non è di certo una mia invenzione, anzi. Siamo a favore delle regole, ma non per quelle applicate senza tener conto dell'effettivo impatto della manifestazione in termini di sicurezza. Attendiamo segnali positivi dal Comune, o annulleremo, purtroppo, anche il concerto del 12 agosto».

RIPRODUZIONE RISERVATA