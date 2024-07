Concerto annullato: «Chi ha sbagliato paghi» 

L’immagine degli oltre 500 spettatori che delusi e sconsolati venerdì hanno abbandonato il sagrato della Basilica di Bonaria pochi minuti prima dell’inizio del concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico, sarà difficile da dimenticare. Per la Rsu del Teatro però non può passare tutto in sordina senza che chi ha sbagliato o peccato di superficialità si prenda le proprie responsabilità. Così con una lettera chiede chiarimenti al sovrintendente Nicola Colabianchi e al presidente del consiglio di indirizzo Massimo Zedda, sindaco di Cagliari.

Caso senza precedenti

«Un evento senza precedenti nella storia del nostro Teatro», si legge nel documento firmato da Cristiano Barrovecchio, coordinatore della Rsu e dove si esprime «sconcerto e seria preoccupazione per quanto accaduto e si chiede che vengano subito acclarate eventuali responsabilità. La Fondazione è stata esposta a un grave danno di immagine ed economico. La Rsu rimane in attesa di una risposta chiara a tutela di tutti i lavoratori della Fondazione e del suo pubblico».

Il programma musicale prevede una serata dedicata a preludi e intermezzi musicali eseguiti insieme a famose sinfonie e pagine corali tratti da altrettanto popolari opere liriche: sono le 21,10 di venerdì 26 luglio quando il pubblico, emozionato, aspetta di ascoltare coro e orchestra diretti da Marco Boemi e con il maestro del coro Giovanni Andreoli, ma invece di note soavi in una location speciale riceve l’amara sorpresa: il sovrintendente sale sul palco e comunica l'improvviso stop perché la commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo non ha dato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione davanti a Bonaria «a causa di alcune irregolarità riscontrate nella documentazione».

I documenti

Durante un sopralluogo nel sagrato del santuario effettuato giovedì, la Commissione, infatti, avrebbe chiesto un’integrazione di documenti relativi alle caratteristiche ignifughe di sedie e moquette, ai carichi sospesi (luci sul palco), al mancato servizio d’accesso per i disabili e alla mancata corrispondenza dell’area transennata con la planimetria. Il termine ultimo era venerdì alle 17, ma l’ingegnere incaricato non sarebbe stato in grado di produrre il materiale sollecitato dalla Commissione perché non iscritto al registro ministeriale specifico. Doppia stecca, perché, per le stesse ragioni, anche il concerto di sabato 27 è stato annullato. Almeno questo con un giorno di preavviso.

«Dimissioni subito»

«Quello che è successo venerdì, e poi sabato, non ha precedenti nella storia del Teatro Lirico di Cagliari», incalza Omar Marras, segretario regionale Fistel Cisl, «un evidente danno economico e di immagine che lascia tutti interdetti: pubblico, lavoratori e lavoratrici. Il Teatro Lirico è governato, per legge, da un gestore unico». E allora: «Gestore unico vuol dire responsabile unico della programmazione, della gestione, del controllo, anche degli adempimenti necessari per lo svolgimento di un concerto. Credo sia ora, anche se troppo tardi, che il gestore unico, il responsabile unico, rassegni le dimissioni», conclude il sindacalista.

RIPRODUZIONE RISERVATA