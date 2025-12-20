Concerto a teatro con le cinque corali locali 

Dopo la castagnata, il tour dei babbi Natale in moto e gli altri eventi che ieri hanno animato piazza Matteotti, a Domusnovas, oggi nuova tappa del cartellone. Il teatro della scuola civica Gesualdo Pellegrini di Domusnovas ospiterà, dalle 17, il “Concerto di Natale” che vedrà esibirsi ben 80 coristi appartenenti alle 5 formazioni corali domusnovesi: il coro polifonico San Giovanni Battista diretto da Vittorio Orrù, i due parrocchiali Beata Vergine Assunta (Michele Soru) e Sant’Ignazio (Martina Pilloni), il Piccolo Coro della catechesi della parrocchia di Sant’Ignazio e l’ensemble Cantiamo Insieme de Lo Specchio Dan di Casa Emmaus (Vittorio Orrù). Anche la grotta di San Giovanni ha indossato le vesti natalizie e con “Natale in grotta” promette meraviglia e stupore a chiunque la visiti fino all’11 gennaio. Una grande slitta con una renna fatta di luci luminose dà il benvenuto nell’ingresso sud mentre gli gnomi (creati con filati e lana dall’associazione I fili emozionali di Alma) compaiono in ogni piccolo spazio di un’area eventi arricchita da cielo stellato ed aurora boreale. All’interno imperdibile il videomapping natalizio con una sontuosa natività e vari effetti.

