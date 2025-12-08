Concerto a Sant’Ignazio 

Concerti di Natale con l’Ente musicale di Nuoro. Il primo appuntamento il 13 dicembre (ore 20) a Oliena nella chiesa parrocchiale di sant’Ignazio da Loyola. Il giorno dopo il concerto è nella cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro. In entrambi gli appuntamenti verrà proposta la musica di Antonio Vivaldi. Interpreti Valentina Satta (soprano), Ettore Àgati (controtenore), Roberto Rilievi (tenore), il Complesso vocale di Nuoro, Nuoro Baroque Ensemble. E poi Sara Meloni, Pietro Ferra, Maria Ganga, Clarissa Melis, Corrado Lepore, Maria Chiara Moccia, Alessandro Palmeri, Fabrizio Meloni, Federica José Are, Fabio Frigato. La direzione è di Franca Floris.

Il Complesso vocale di Nuoro ha in programma altri concerti: il 18 dicembre a Nuoro, il 19 a Siniscola e il 27 a Porto Torres.

