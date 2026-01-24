Concerto a 7mila metri sull’Himalaya  

Un’impresa che sà di missione destinata a entrare nella storia dei record mondiali: suonare in alta quota, a oltre 7mila metri di altitudine, in pieno inverno. Protagonista Dario Zara, 33 anni, di Selargius - trombettista aggiunto nell’orchestra del Teatro Lirico e docente di tromba in una scuola media - che per i primi di marzo sta organizzando una scalata speciale sull’Himlung Himal, una montagna del Nepal, al confine con il Tibet, che fa parte della catena Himalayana, per beneficenza. E per lanciare un messaggio di pace: «Basta guerre e violenza».

Il progetto

Un’iniziativa speciale quanto ambiziosa, che unisce il suo lavoro di musicista con la passione per l’alpinismo. La corsa e le scalate nel tempo libero, e già in passato ha sfidato condizioni meteo estreme con la sua inseparabile tromba: alcuni mesi fa ha suonato in un rifugio alpino del Monte Rosa, il più alto d’Europa. «Sono un amante dell’avventura, stavolta però ho pensato di fare qualcosa di diverso, che avesse una finalità benefica», racconta. L’amicizia con Nissim, ragazzo nepalese conosciuto nel periodo del Conservatorio a Bolzano, ha dato l’input: «Abbiamo vissuto nello stesso studentato ed è diventato uno dei miei più cari amici. Fra qualche settimana andrò al suo matrimonio in Nepal, a quel punto non potevo farmi sfuggire l’opportunità di una scalata nella catena Himalayana. E mentre organizzavo ho sentito il desiderio di legare all’impresa un’iniziativa che avesse un’utilità per gli altri».

Beneficenza

Da qui nasce il progetto di beneficenza “Una vetta per una vita” che, partendo dalla ribellione dei giovani di Kathmandu contro il Governo nepalese a settembre dello scorso anno, vuole offrire un aiuto concreto. «Molti non hanno possibilità economiche per curarsi e tanti non riescono a terminare gli studi», spiega il musicista di Selargius, supportato dall’organizzazione non-profit Impact Initiative Nepal. «I fondi raccolti attraverso la piattaforma GoFundMe verranno destinati direttamente a costruire nuove opportunità di vita e di crescita per loro», dice.

L’itinerario

L’itinerario prevede 5 giorni di trekking per arrivare al campo base (a 4.900 metri), altri 12 circa dedicati alla salita sino alla vetta, 4 giorni per il ritorno. «La partenza è prevista per i primi giorni di marzo», annuncia Zara. Le temperature in quel periodo, a 7mila metri di altezza, sono rigide e variabili: la media si aggira tra i -30° e i -40°. «Le condizioni meteo non saranno ottimali, ma io ci provo». Una performance - ripresa col telefonino - che segnerà un nuovo record del mondo come concerto più alto mai eseguito, certificato dalla Guinness world record.

