Concerti, mostre ed eventi per i bambini sino all’Epifania 

È tutto pronto per “Natale Insieme”. Tanti gli eventi da oggi al 25 gennaio, organizzati dalla Pro Loco con l’assessorato comunale alla Cultura.

Si parte oggi con la mostra di pittura, scultura e ceramica di artisti sestesi, che sarà possibile visitare fino al 12 dicembre a Casa Ofelia Marras. Sabato sera, nella chiesa Madonna delle Grazie, alle 20 ci sarà la rassegna corale di musica e canto tradizionale, a cura del Coro populare de Sardigna. Domenica, nella chiesa di San Giorgio Martire, dalle 19 si terrà il “Concerto per pianoforte solo e voce”. Martedì 10, appuntamento alle 19 nell'aula consiliare del Comune per lo spettacolo musicale e teatrale “Maria” contro i femminicidi e per la parità di genere, curato dall’associazione artistica Il Flauto Majico.

Appuntamento gastronomico sabato 14, dalle ore 15, a Casa Ofelia: sarà possibile assistere alla trasformazione di prodotti della terra (farine, olio e vino). Le maestre della panificazione sestese trasformeranno le farine in pane. A cura dell’associazione Noi qui per voi di Musei verrà compiuta la trasformazione del latte in formaggio. Le artigiane dei dolci sestesi invece prepareranno dei dolci prenatalizi. Ci sarà anche una degustazione guidata di olio extra vergine d’oliva delle tenute Spiga. Per la gioia dei più piccoli, sempre a Casa Ofelia dalle 15 in poi, sabato 21 e domenica 22 ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, con giochi e animazione e ovviamente Santa Claus.

Un evento musicale invece si svolgerà sabato 28, nella chiesa di San Giorgio Martire: alle 18.30 concerto di canti popolari tradizionali a cura dei cantori di Su Cuntrattu Seneghesu di Seneghe e di Assotziu Boxis e Sonus di Assemini. Il giorno prima di San Silvestro, lunedì 30 alle 19 nella chiesa della Madonna delle Grazie si terrà il Concerto di Natale a cura dell'orchestra musicale da camera Wendt.

Appuntamento per adulti e bambini il giorno dell'Epifania con la Sacra rappresentazione dei Re Magi dalle 18.30 all’interno della chiesa di San Giorgio Martire. L'ultimo evento in calendario sarà sabato 25 gennaio nella chiesa Madonna delle Grazie dove, alle 19.30, si esibirà la banda musicale Giuseppe Verdi di Sestu con “Su cuncertu in cresia”.

RIPRODUZIONE RISERVATA