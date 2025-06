Concerti, mostre e feste: un’estate ricca di appuntamenti 

Sono partiti in questi giorni gli appuntamenti organizzati nell’ambito di “Elmas in festa”. Spazio a concerti, mostre, momenti di socialità. «Rappresenta - ha dichiarato la sindaca Maria Laura Orrù - un’occasione straordinaria per valorizzare territorio, cultura ed energie vive del nostro paese. Dopo il successo della scorsa edizione confermiamo con convinzione un programma ampio e articolato capace di coinvolgere tutte le generazioni, di rafforzare i legami sociali e di offrire spazi di partecipazione, riflessione e festa per tutti».

Non mancherà anche quest’anno, da giugno a settembre, la rassegna “Festival della laguna”. Tra i primi appuntamenti in programma, il 29 giugno la laguna sarà teatro della festa di San Pietro, appuntamento che unisce spiritualità e socialità con i riti della cerimonia religiosa e la cena comunitaria. A luglio, il 4, in piazza Ruggeri, saranno protagonisti i più piccoli con “Kids Village”, giornata di giochi e animazione organizzata dalla coop Warfree. Il 5 cabaret di Gabriele Cossu in piazza della Chiesa seguito, il 10 e l’11, dagli spettacoli di “Abaco Teatro” in piazza Ruggeri. Il 12, in piazza Chiesa, spazio alla comicità di Pino e gli Anticorpi, mentre il 18 sarà dedicato alle danze popolari con il concerto “Ajò a ballare”. Il 17 e 24 il parco Berlinguer ospiterà giochi d’acqua organizzati dalla Pro Loco, mentre il 25 luglio, in via Sulcitana 215, l’Anpi promuoverà “Pastasciutta Antifascista”. (sa. sa.)

