Serramanna.
26 novembre 2025 alle 00:20

Concerti, mercatini, animazione: un mese con il “Natale in festa” 

Mercatini di Natale, concerti gospel, gruppi e artisti sardi di primo piano e il comico di fama nazionale Sergio Sgrilli. Torna a Serramanna la rassegna “Natale in Festa”: un fitto programma di iniziative dal 5 dicembre al 6 gennaio prossimi. Il programma completo non è ancora definitivo, ma dalle anticipazioni della Pro Loco e del sindaco Gabriele Littera emergono già le principali iniziative: la tradizionale Passillada de Paschixedda nelle strade del centro, concerti bandistici e corali, laboratori didattici, mostre, proiezioni cinematografiche, degustazioni di prodotti locali, tornei sportivi e animazione per bambini.

La Pro Loco, insieme ad altre associazioni culturali, sportive e di volontariato, coordina il cartellone.

Tra i punti di forza della manifestazione i mercatini di Natale, previsti il 7, 14 e 21 dicembre e il 6 gennaio, per i quali sono ancora aperte le adesioni: artigiani, hobbisti, produttori locali, commercianti e creativi possono partecipare fino a esaurimento spazi compilando il modulo disponibile al link https://www.cognitoforms.com/ProLocoSerramanna/ApplicazioneNataleInFesta2025.

L’obiettivo è animare il centro storico con un ricco calendario di spettacoli, musica, degustazioni e attività per tutte le età, valorizzando le tradizioni locali e offrendo occasioni di socialità e intrattenimento durante le festività natalizie.

