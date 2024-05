Concerti in fuga, la minoranza chiede risposte 

La perdita dei concerti del festival Rocce Rosse & blues non è boccone facile da mandare giù. La minoranza presenta un’interrogazione alla giunta Burchi. Dall’amministrazione non è infatti arrivata nessuna comunicazione per spiegare i motivi del pasticcio Rocce Rosse. Motivo per cui la minoranza ha chiesto lumi. Il consigliere Nadir Congiu si chiede: «Questa situazione era prevedibile? E se sì, si poteva evitare? Ci fosse stato il tempo avremmo potuto pensare a un’alternativa. Chiediamo notizie perché Lanusei ha subito un danno di immagine ed economico, per tutto l’indotto. Abbiamo appreso solo dalla stampa questa notizia». Quindi il focus viene spostato sui presunti impedimenti logistici nel piazzale dei Salesiani. Il sindaco Burchi risponderà in consiglio. «Il problema di agibilità non poteva essere risolto dal Comune, essendo uno spazio privato. Ci sono altre aree a Lanusei per i concerti, penso al galoppatoio, però probabilmente quello spazio è piaciuto molto a Rocce Rosse ed era riuscito a capitalizzare l’attenzione. Ci farebbe piacere l’anno prossimo tornare a lavorare insieme».

