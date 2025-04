Concerti e spettacoli, un’area  nel parco di Santa Maria 

A Uta sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco di Santa Maria e di realizzazione delle infrastrutture per il tempo libero e per gli spettacoli. Il Piano urbano integrato è stato voluto dalla Città Metropolitana, a valere sulle risorse Pnrr, per un milione e centomila euro.

Il Santuario è un punto di connessione tra il centro urbano e l’agro circostante. L’area concerti, molto ampia e accogliente, sarà valorizzata con la creazione di uno spazio multifunzionale e flessibile, in grado di accogliere eventi culturali, turistici e sociali. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo grande palco fisso, che diventerà centrale per eventi e spettacoli, e la creazione di due nuovi spazi destinati ai servizi, che renderanno l’area ancora più accessibile. Inoltre previsti percorsi e strutture che rispondono alle normative per le persone con disabilità.

«Vogliamo rafforzare un luogo che sia fruibile tutto l’anno, con aree verdi, una pista ciclabile e spazi per il fitness e il gioco, pensati per tutte le età», dice l’assessora Michela Mua, «un luogo dove tutti possano sentirsi parte di una comunità. Vogliamo che questo progetto diventi anche una meta strategica per il turismo, un punto di incontro per chi ama la nostra terra, la nostra storia e la nostra cultura».

Chiude il sindaco Giacomo Porcu: «È un luogo apprezzato dai tanti visitatori attratti dalla splendida Chiesa romanica. Siamo felici di poter realizzare questo cantiere nell'anno in cui la Chiesa sarà meta dei fedeli per il pellegrinaggio del Giubileo». (l. e.)

