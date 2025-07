Concerti e spettacoli, cambia la viabilità 

Primo appuntamento oggi in piazza XVIII Aprile per la rassegna “Estate a Quartu 2025. La luna sotto casa”, che proseguirà sino alla vigilia di Ferragosto. Ad aprire alle 21,30 sarà il concerto dei Dreaming Buenos Aires. Per consentire gli spettacoli in sicurezza sono previste una serie di modifiche alla viabilità oggi e il 18-24-31 luglio e il 6-14 Agosto 2025 dalle 21 alle 24.

Via Porcu sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Cavour e via Martini dove sarà anche istituto il divieto di sosta su entrambi i lati. All’incrocio con via Porcu ci sarà la direzione obbligatoria dritti verso via Cavour. Sarà chiusa al traffico anche via Venezia, nel tratto compreso tra il civico 15 e via Porcu dove potranno passare solo i residenti. Le auto che da via Cialdini si immettono in via Porcu dovranno svoltare a destra in via Martini. Sul posto saranno presenti gli agenti della Polizia locale per garantire il rispetto dei divieti. Le auto lasciate in sosta dove non consentito saranno rimosse con il carro attrezzi.

La rassegna La Luna sotto casa proseguirà poi lunedì con “Calici diversi”, degustazioni guidate alla scoperta del cannonau e delle birre artigianali sarde all’ex convento dei cappuccini dalle 19. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA