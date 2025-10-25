Concerti e spazi verdi nell’ex cava 

Dove riposano le colonne del mercato vecchio di Cagliari, tra le pendici di Monte Urpinu in via Raffa Garzia, oggi resta un’area dimenticata ma ricca di potenzialità: erbacce, edifici abbandonati e un panorama mozzafiato. L’obiettivo: riforestare lo spiazzo e renderlo adatto ad accogliere eventi culturali e concerti. Il Comune lavora a un progetto di riqualificazione della zona di Monte Urpinu, accanto all’ex cava: qui si trovano le colonne del vecchio mercato di Santa Chiara, un tempo parte dell’imponente struttura nel Largo Carlo Felice, poi demolita tra il XIX e il XX secolo.

I sopralluoghi

«Si tratta di un’area molto bella, che vogliamo restituire alla cittadinanza», spiega Luisa Giua Marassi, assessora comunale al Verde pubblico. «Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie, anche attraverso i fondi regionali e quello per lo sviluppo e la coesione. L’obiettivo è una riqualificazione sostenibile, con interventi di riforestazione e nuove alberature». La zona è oggi difficilmente accessibile: la strada è dissestata e ci sono problemi legati ai diritti di passaggio. «Prima di tutto», precisa l’assessora, «sarà necessario sistemare la strada, che è in pessime condizioni. Solo dopo potremo procedere con la progettazione».

Il futuro

L’idea dell’amministrazione è quella di valorizzare l’area anche dal punto di vista culturale, sfruttando la naturale conformazione del terreno. «La cava ha una forma che ricorda un piccolo anfiteatro», aggiunge Giua Marassi, «e si presta bene ad accogliere rappresentazioni artistiche e concerti. Valuteremo se ristrutturare le strutture già esistenti o inserire elementi leggeri, sempre nel rispetto dei vincoli paesaggistici molto stringenti nella zona». Nell’area, un tempo vivaio comunale, sono già stati collocati alcuni elementi di archeologia industriale, tra cui le colonne del vecchio mercato e altri manufatti. «Si tratta di reperti importanti per la memoria della città», ricorda l’assessora, «che meritano di essere valorizzati».

Piano urbanistico

La riqualificazione rientra negli indirizzi del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) che punta a un recupero complessivo del colle di Monte Urpinu. «Per il momento stiamo ancora pianificando. Sarà un progetto per tutto Monte Urpinu, in chiave sostenibile», spiega Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione urbanistica. «Per realizzare gli interventi serviranno risorse comunali, regionali o ministeriali. L’area dell’ex cava rientra in un progetto più ampio che prevede la riqualificazione di viale Europa e dell’ex vivaio, per migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica del colle». Il Comune punta a un processo partecipativo, coinvolgendo cittadini e associazioni ambientali e sportive. «L’obiettivo», conclude Lecis Cocco Ortu, «è restituire a Monte Urpinu il ruolo che merita, nel rispetto del paesaggio e con una visione condivisa».

