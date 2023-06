Concerti e saggi per la festa della musica 

Prende il via domani la Festa della Musica a Sestu, organizzata da Mediteuropa e col patrocinio del Comune. Si parte alle 18.30 con i saggi delle scuole di musica, a san Gemiliano: si esibiranno gli allievi di “Più che musica Anspi”, dell’istituto comprensivo Gramsci Rodari, e della Scuola civica di musica di Sestu.

Venerdì alle 21 è il turno di Andrea Andrillo, che si esibirà allo Spazio Samsa in via Gramsci; Andrillo, che si autodefinisce un “cantautore anomalo”, ha collaborato con Vincenzo Pisanu, uno dei massimi poeti in lingua sardo-campidanese. Il suo ultimo album si chiama “Uomini, bestie ed eroi”. Sabato alle 21 nello spazio Samsa, tocca ancora agli allievi di “Più che musica Anspi”, questa volta quelli senior, che proporranno un saggio musicale. Domenica si chiude sempre alle 21 allo spazio Samsa con l’esibizione di “Gig Band”, tutta dedicata alla musica irlandese. L’ingresso è libero.

