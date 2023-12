Concerti e prosa con Dromos 

Sa Die de sa Sardigna in versione natalizia. L’iniziativa, promossa dal Comune, è organizzata dall'associazione Dromos dopo che ad aprile alcuni eventi erano stati rinviati. «Gli appuntamenti previsti per la festa dei sardi si terranno fra il 13 e il 30 dicembre» spiegano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore alla Cultura Luca Faedda. A inaugurare il cartellone, mercoledì sarà la compagnia Teatro Tragodia: alle 21 al Garau lo spettacolo “Lianora Arbaree". Domenica 17, sempre alle 21 in teatro il duo composto da Rossella Faa e Elio Turno Arthemalle con “Predi Antiogu e sa Perpetua. Commedia buffa in lingua sarda”. Venerdì 22, in Cattedrale alle 19 "Cantendi a Deus", con le cantanti Elena Ledda e Simonetta Soro. Sabato 23 sul palco del Garau la cantante algherese Franca Masu, in trio con Fausto Beccalossi all'accordeon e Luca Falomi alla chitarra. Mercoledì 27 in teatro alle 21 il duo composto dal chitarrista Marino De Rosas e dalla cantante Denise Fatma Gueye; giovedì 28 nella chiesa di Santa Chiara il concerto "The Face of God", con il violoncellista olandese Ernst Reijseger e il Cuncordu e Tenore de Orosei. Infine sabato 30 il progetto "Atlantico" del sassofonista Enzo Favata. ( m.g. )

