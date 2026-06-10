Concerti di Primavera, chiusura di stagione 

È calato il sipario sulla rassegna cameristica “I concerti di primavera”, nell' ambito del programma intitolato “Iglesias classica”. Domenica scorsa, al teatro Electra, l’ultimo appuntamento con Carles &Sofia, piano. Anche quest’anno si chiude registrando un grande successo per l’associazione Anton Stadler, con la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Il prossimo appuntamento per gli appassionati di questo genere musicale è per il 19 Luglio con “I tramonti di Porto Flavia”. (ro. p.)
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