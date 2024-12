Concerti di Capodanno, i big scelgono l’Isola: attese 100mila presenze 

Il rullante inconfondibile di Stewart Copeland, la voce graffiante di Gianna Nannini, l’energia dei Negramaro e il pop di Elodie e Irama. La Sardegna non festeggia semplicemente il Capodanno, ma lo trasforma in un’onda sonora che attraversa piazze, paesi e città, illuminando ogni angolo dell’Isola con la musica di grandi artisti italiani e internazionali.

Con un’offerta che spazia tra pop, rock e dj set, i festeggiamenti di fine anno variano in un mosaico di suoni e atmosfere, dai palchi delle città fino ai paesaggi più suggestivi dell’entroterra grazie a un bando regionale. L’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio ha infatti messo a disposizione 2 milioni 250mila di euro tra fondi propri e statali (si arriva a 5 milioni con i cofinanziamenti dei Comuni) e supporterà l’organizzazione dei grandi eventi di Capodanno in 17 Comuni. Nel bando erano previste due fasce di contribuzione, a seconda del pubblico generato dall’artista proposto: cinque Comuni sono risultati in fascia A (Alghero, Cagliari, Castelsardo, Olbia e Sassari), 12 in fascia B.

L’ambizione

«La Sardegna si candida a diventare capitale italiana del Capodanno, con una stima di 100mila persone che festeggeranno, allungando la stagione turistica», ha detto l’assessore Franco Cuccureddu nel presentare ieri a Cagliari il cartellone degli eventi dal 28 dicembre all’1 gennaio.

Cagliari accoglie il 2025 con una leggenda della musica mondiale: Stewart Copeland, il mitico batterista dei Police, salirà sul palco per regalare una notte indimenticabile. Le vie della città saranno un brulichio di spettacoli tra piazza Yenne-largo Carlo Felice, piazza Garibaldi, piazza Santa Croce e piazza San Giacomo, mentre la festa continuerà anche nei giorni successivi.

«In questo modo ci auguriamo di avvicinare un pubblico ampio e di raggiungere tutte le fasce d’età. Ma gli appuntamenti - ha evidenziato il sindaco Massimo Zedda - vanno oltre l’ultimo giorno dell’anno, senza dimenticare che il 28 dicembre, congiuntura favorevole, ci sarà il match Cagliari-Inter e può essere occasione per decidere di prolungare il soggiorno in città».

Da ballare

La musica però non conosce confini e in Sardegna ogni località dà il meglio di sé. Alghero, che da 29 anni è un faro dei festeggiamenti di fine anno, si affida al ritmo inarrestabile del Dj Time di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. La notte del 31 sarà invece consacrata ai Negramaro, pronti a far vibrare il pubblico nel piazzale della Pace. A Castelsardo il Capodanno si tinge di pop con Elodie e Irama. Mentre il 29 dicembre si balla con il format premiato “Nostalgia 90”. Olbia, invece, si affida ai fenomeni del momento: i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash faranno scatenare il pubblico sul molo Brin. E ancora ad Assemini, a pochi chilometri dal capoluogo, il 29 dicembre, la star sarà Tananai. La notte più lunga dell’anno si celebra anche a Sassari, con una delle rocker italiane più amate: Gianna Nannini. E poi ancora, Irene Grandi a Bosa, Giusy Ferreri a Nuoro, i Nomadi a Desulo e a Dorgali Max Gazzè sarà accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna.

Dietro questa esplosione di eventi però c’è una visione chiara: la Sardegna non è solo una meta estiva, ma una terra accogliente e viva tutto l’anno. «L’obiettivo è – ha ribadito Cuccureddu - superare la formula della destinazione balneare e dimostrare che l’Isola è pronta ad accogliere turisti in ogni stagione». A rafforzare l’immagine ci sarà anche una campagna promozionale nazionale, con spot in onda sulla Rai e sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA