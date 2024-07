Concerti, corsa contro il tempo 

Magari non serviranno i mitologici occhi del principe Argo per monitorare gli appuntamenti del palinsesto di musica e spettacoli organizzati dal Comune per questa estate. Ma la decisione dell’amministrazione di realizzare un’Arena eventi alla Fiera (che resterà in piedi fino a ottobre) per tentare di salvare la stagione, apre la corsa da parte degli organizzatori per provare ad allestire un cartellone. E i primi nomi cominciano già a circolare.

I nomi

Dopo quella del Comune, quindi, adesso la corsa contro il tempo è delle associazioni che a metà luglio provano a “inventarsi” un calendario. La prima a buttarsi è la compagnia La via del Collegio che per il 5 settembre riporta a Cagliari Tony Hadley. Ma ci prova anche Domina Musicali che ha appena chiuso con i Tiromancino, anche se in questo caso lo spazio alla Fiera dovrà essere ancora confermato. L’ipotesi è per l’inizio di settembre. «La Summer Arena è un’ipotesi, ora dovremo valutare con i tecnici le reali caratteristiche per capire se è possibile utilizzare quello spazio», spiega Marcotullio Coco, papà del Bflat e numero uno dell’associazione. «Siamo in ritardo», si sapeva, «ma apprezziamo l’amministrazione che, assicurando lo spazio alla Fiera», a prezzi calmierati, «si è data da fare in tempi velocissimi, dando una risposta immediata agli operatori», aggiunge. Un’incertezza anche per Vox Day: «Per noi che lavoriamo con gli artisti internazionali, fissare un calendario a metà luglio è complicato», dice Davide Catinari. «A ogni modo ci proveremo, ma prima bisognerà fare le verifiche con i tecnici».

Se i Tiromancino alla Fiera sono ancora un’ipotesi, Tony Hadley è già una certezza: l’ex frontman degli Spandau Ballet è atteso il 5 settembre e sarà accompagnato dalla The Fabulous Th band. Il celebre cantante inglese ritorna nel capoluogo dopo sette anni. Sarà l'occasione per celebrare ancora una volta un artista sulla cresta dell'onda da oltre quattro decenni. «Aspettavamo da un mese e mezzo di poterlo annunciare, lo abbiamo fatto appena avuta la certezza della disponibilità della Fiera», spiega Roberta Cogotti. «Ora dialogheremo con la Fiera per capire costi, allestimenti e modalità», aggiunge.

La regia

E non è finita. Perché dietro la regia pubblica del pubblica del Comune che ha appena acceso il semaforo verde ai contributi per Cagliari dal vivo, il palinsesto si allarga con la musica a Sant’Elia (al Lazzaretto): il 31 luglio sarà protagonista il violinista Andrea Casta (organizza Sardegna concerti). Spazio anche per la danza (teatro Intrepidi Monelli), la manifestazione “Pratzas”, seconda edizione, degli Amici della musica, che prevede una serie di concerti dedicati alle arti tradizionali della Sardegna; ma protagonista delle serate estive cagliaritane saranno anche il teatro (Lucidosottile), la danza e il circo (Teatro del sottosuolo). ( ma. mad. )

