«Concerti al Velodromo? Va garantita la sicurezza»  

Il Velodromo per i grandi eventi? Sì, a patto però che vengano rispettate certe condizioni. Il presidente dell’associazione turistica Roberto Matta interviene sull’intenzione dell’amministrazione di destinare l’impianto di Sa Forada, quando sarà rimesso a nuovo, anche a concerti e manifestazioni di un certo rilievo, in grado di attirare tantissime persone. Un po’ quello che accadeva in passato quando proprio il Velodromo aveva ospitato i big della musica come Carmen Consoli.

«Prima», spiega Matta, «occorre una pianificazione seria». Che deve partire, «dalla realizzazione di una nuova area parcheggio a fianco al cimitero con accesso su viale Marconi e che attualmente è inesistente. Via San Francesco è già un tappo ora, immaginiamoci cosa potrebbe accadere durante un concerto». Oltre a questo, «servirebbe una rotatoria di accesso e collegamento diretto dalla 554 su via San Francesco, una volta che saranno ultimati i lavori sull’ex statale ormai già da tempo diventata viale urbano». Senza dimenticare, «la verifica sulle uscite di sicurezza del Velodromo al momento carenti e la verifica di accesso dei mezzi per gli operatori di palco».Al Velodromo i lavori sono in corso ed è già stato completato l’anello per i ciclisti così come gli spogliatoi. Poi si interverrà nelle tribune, nei bagni e nella tribuna stampa. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA