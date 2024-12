Concerti a Casa Olla e in viale Colombo 

Per il festival Teatro & Musica 2024 organizzato dal Comune con l’associazione Enti locali oggi alle 19 in viale Colombo, all’incrocio con via Nenni, in collaborazione con il centro commerciale naturale La via del mare, spazio a Hic et Nunc che porteranno in scena un repertorio che spazia dalla polifonia colta al vocal pop, dal popolare al jazz. Stesso orario, ma in via Porcu, Casa Olla riaprirà le porte per l’ Acustic Diesis Trio con Salvatore Mura, Diego Greco e Alessia Mereu che proporranno brani che spaziano dai classici rock internazionali ai grandi successi italiani.

