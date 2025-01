Conceiçao si è preso il Milan in 8 giorni 

Il re del Milan in otto giorni: Sergio Conceiçao ha conquistato tutti facendo l'unica cosa che conta, vincere. È arrivato in rossonero alla vigilia della partenza di Riad, dopo un esonero gestito malissimo dal club, travolto dalla febbre alta come gran parte della spedizione milanista, dovendo affrontare due match delicatissimi e con giocatori non al meglio della condizione. Ma, proprio in un derby, la partita più sentita della stagione, Conceiçao si è preso la storia del Milan.

Il rilancio

Nessuno prima di lui è riuscito a conquistare un trofeo in così poco tempo. Montella guidò i rossoneri per diciotto partite, prima di alzare a sua volta la Supercoppa, nel 2016. Ed è un record che difficilmente verrà superato. Sono stati otto giorni intensi per il tecnico portoghese. Le lacrime liberatorie, di gioia ma anche di tensione, al termine della finale sono la prova di quanto fosse necessario per lui, come per il Milan, trovare il riscatto, aprire un nuovo capitolo. «La dedico ai miei genitori che non ci sono più, a mia moglie e ai miei figli che hanno sofferto in questi mesi; sono stati sei mesi brutti dopo tanti anni al Porto. Mi lascia molto soddisfatto questa Supercoppa», rivela dopo la partita. Un addio amaro con il suo Porto, uno strappo inaspettato che sarà difficile ricucire. Si è preso tempo per sé e per aspettare la chiamata giusta e cioè quella di un “campione ferito”, un Milan in difficoltà. Rialzarsi insieme e vincere subito. Conceiçao ha conquistato il suo tredicesimo titolo da allenatore e lo ha celebrato con la sua iconica “cigar dance”. Un balletto gagliardo, mentre fuma un sigaro negli spogliatoi davanti ai giocatori in festa. Era stata l'immagine dei suoi trionfi al Porto ora lo è anche con il Milan. In pochi credevano nell'impresa ma il carisma del sergente Conceiçao, la sua attenzione ai dettagli e la voglia di vincere, hanno smosso lo spirito del Milan che era assopito da tempo.

Un leader

Nel discorso di Ibra alla squadra, è stato rivelato che l'allenatore portoghese ha distrutto una tv con una manata preso dalla troppa foga alla fine del primo tempo. Questa grinta e questa fame sono state trasmesse alla squadra che è riuscita sia in finale che in semifinale a ribaltare lo svantaggio. Leao lo ha già osannato, ammettendo un cambiamento fondamentale nel Milan. Poi la gioia è stata grande, così grande che per la foga nell'esultare Emerson Royal gli ha rifilato un pestone alla caviglia. «Mi ha fatto un'entrata da rosso», racconta con un sorriso, «mi ha fatto veramente male». Ora però arriva il difficile. C'è da rilanciare il Milan anche in campionato. I big match non hanno mai impensierito i rossoneri quest'anno ma la classifica è deludente. Serve la voglia e la fame di Riad in ogni match e sarà un'altra impresa da raggiungere per l'eroe rossonero. Sabato il primo test in Serie A contro il Cagliari nella bolgia di San Siro.

Le reazioni

«Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi». Questo il messaggio che Gerry Cardinale ha mandato al Milan tramite Zlatan Ibrahimovic per congratularsi della vittoria della Supercoppa. «La stagione sin qui è stata impegnativa», ha aggiunto, «ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A».

