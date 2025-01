Conceiçao: «Mi aspettavo molto di più, non va bene» 

Il pareggio col Cagliari non è certo il risultato che sperava di ottenere col suo Milan all’esordio a San Siro dopo la conquista della Supercoppa. Sergio Conceição non lo nasconde: «Mi aspettavo molto di più a tutti i livelli. Da quando sono allenatore, da 13 anni, paragonando la qualità di questo gruppo con quello che ho fatto sinceramente è stato forse il primo tempo più debole che ho vissuto come tecnico», ammette schietto e deluso: «Ci sono mancati vivacità e ritmo alto, avremmo dovuto trovare spazi anche se era poca la profondità a disposizione. Non siamo stati bravi e intelligenti, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma abbiamo sprecato troppe occasioni».

Un Milan che fa bene con le altre big ma subisce cali di tensione proprio con avversari di media-bassa classifica: «C’è un po’ di tutto. Calo di testa, mentale, fisico. Nella partita non mi sono piaciuti per niente. Sono arrabbiato perché, se avessimo fatto quello che avevamo preparato, non sarebbe andata così. Dobbiamo migliorare. Il calcio è semplice, a volte cerchiamo giocate difficili e non va bene».

