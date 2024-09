Conceição e quella maglia numero 7... 

Torino. Il numero 7 sulla schiena è lo stesso, la nazionalità pure, anche se inevitabilmente c'è un abisso tra Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição. La Juve ha accolto un nuovo portoghese alla Continassa, lui ha scelto la stessa casacca del suo idolo e in qualche modo vorrebbe provare ad emulare il modello di un popolo intero. «Chiaro che Cristiano sia un punto di riferimento, lo è per tutti i portoghesi, e io mi rivedo in lui e nella sua voglia di migliorarsi sempre, ma non abbiamo ancora parlato di Juve», dice il classe 2002. Da una parte c'è il “peso” di aver ereditato la maglietta di CR7, dall'altra quello di essere figlio d'arte di Sergio, stella di Lazio, Parma e Inter nei primi anni Duemila e oggi allenatore (in attesa di una chiamata dopo sette anni al Porto dove ha allenato proprio suo figlio): «Il paragone con papà non mi interessa perché voglio fare il mio percorso, ovviamente ho chiacchierato con lui che ha giocato qui in Italia oltre vent'anni fa ma la serie A è rimasta sempre competitiva - spiega Conceição junior - e penso che sia il campionato perfetto per me». E quindi, quali sono i suoi punti di forza? «Il dribbling e l'uno contro uno sono i miei tratti principali, mi distingue anche la mia capacità di osare ma sono consapevole di dover crescere ancora molto» dice il portoghese. E Thiago Motta può essere il giusto maestro: «Ne sono convinto, l'ho percepito fin da subito e posso davvero arrivare a un livello successivo», riflette il ventunenne di Coimbra.

Alla prova

Per vederlo davvero all'opera, dopo il breve battesimo da 45 minuti contro la Roma, bisognerà ancora aspettare un po' perché al momento è fermo ai box per un problema muscolare: «Ma non è nulla di grave, il recupero va bene e spero di tornare il più in fretta possibile - garantisce Conceição - anche perché ho saltato la preparazione con i miei nuovi compagni e non sono ancora al top, ma piano piano lo raggiungerò». Intanto ha avuto il primo impatto con lo Stadium: «Ero venuto qui da avversario nel 2021 con il Porto (ottavi di Champions, vittoria Juve ma passaggio del turno portogheser) ma era il periodo del Covid e non c'erano i tifosi - dice l'attaccante - ma contro la Roma ho capito che il loro affetto e la loro spinta possono davvero essere il primo nostro compagno». Teoricamente a fine anno tornerà alla base, essendo sbarcato in prestito secco e oneroso a 7 milioni più 3e di bonus, «ma voglio rimanere tanti anni qui».

