Conceicao è l’uomo del derby d’Italia 

Juventus 1

Inter 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio 6.5; Weah 6, Gatti 6, Veiga 6.5, Savona 5 (58’ Cambiaso 6.5); Koopmeiners 6.5, K. Thuram 7 (76’ Locatelli); Conceicao 7 (80’ Yildiz sv), McKennie 6, Nico Gonzalez 6.5; Kolo Muani 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Alberto, Kelly, Vlahovic, Rouhi, Mbangula. Allenatore Thiago Motta 7.

Inter (3-5-2) : Sommer 6.5; Pavard 6, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (60’ Carlos Augusto 5.5); Dumfries 6.5, Barella 6, Calhanoglu 5 (79’ Zielinski sv), Mkhitaryan 5.5 (79’ Correa sv), Dimarco 5.5 (60’ Zalewski 6); Lautaro Martinez 5, Taremi 5.5 (60’ Thuram 5.5). In panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Bisseck, Darmian. Allenatore: Inzaghi 5.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete : nel st 29’ Conceicao.

Note : ammoniti Conceicao, Barella. Angoli: 7-5 per la Juventus. Recupero: 0’ e 4’. Spettatori: 41.361.

Torino. È Conceicao a decidere il derby d’Italia, la Juve batte l’Inter e si conferma nel momento migliore della stagione. Thiago Motta trova il poker di successi tra campionato e Champions, Inzaghi non riesce nella missione di sorpassare il Napoli e ora è a due punti dalla vetta. Il bianconero ne cambia quattro rispetto al primo atto dei play-off di Champions contro il Psv, con Kelly, Locatelli e Yildiz che finiscono in panchina. Come terzino si rivede Savona a completare la linea con la coppia Gatti-Veiga e Weah a destra, in mediana ci sono Thuram e Koopmeiners, a sostegno del confermato Kolo Muani agiscono Conceicao, capitan McKennie e Nico Gonzalez. Inzaghi ripropone Acerbi al centro del terzetto formato da Pavard e Bastoni, a centrocampo giocano i big e in attacco viene scelto Taremi al fianco di Lautaro. Il Thuram nerazzurro recupera per la panchina, prima del riscaldamento è protagonista di un lungo dialogo e un affettuoso abbraccio con il fratello Khephren, rivale per una notte sul prato dello Stadium con papà Lilian ad osservare dalle tribune.

La gara

La sfida si apre con uno scivolone di Pavard che non viene sfruttato da Nico Gonzalez, poi l’Inter prende il comando del gioco e fa tanto possesso palla, con la Juve che però chiude tutti i buchi. Intorno al 20’, ecco la prima doppia fiammata: Di Gregorio è reattivo sulla rovesciata di Taremi e Dumfries spreca l’ottimo cross di Lautaro, dall’altra parte Sommer risponde con qualche brivido sui due tentativi mancini di Nico Gonzalez e di Conceicao. I bomber, invece, si vedono alla mezz’ora, quando Lautaro “mastica” un destro da una buona posizione e Kolo Muani sfiora la traversa con deviazione di Pavard. Ed è ancora il capitano nerazzurro, al 35’, a divorarsi il vantaggio sull’ottimo cross rasoterra di Dumfries. L’olandese è un treno sulla destra e vince in continuazione i duelli con Savona.

La ripresa

La Juve si salva nonostante le sofferenze. Thiago Motta sostituisce Savona con Cambiaso, al rientro dopo quasi un mese. Di Gregorio fa un miracolo (aiutato dal palo) su Dumfries ma a gioco fermo, al 74’ la sfida si sblocca: Cambiaso crossa, i nerazzurri non riescono a spazzare e Kolo Muani, con una giocata nello stretto, trova Conceicao che di sinistro infila Sommer. L’Inter accusa il colpo e rischia il tracollo, salvata da Dumfries che sulla linea respinge il sinistro a botta sicura di Koopmeiners. Il pallone del possibile 1-1 capita sulla testa di Thuram, che però non impatta al meglio sul cross di Zalewski. L’Inter fallisce il sorpasso sul Napoli e colleziona la seconda sconfitta esterna consecutiva.

