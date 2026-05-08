Conca Entosa, reperti sequestrati senza i legali 

Una spugna con presunte tracce di sangue e una bottiglia di Disco Volante, sono gli oggetti sequestrati nel corso di una perquisizione dentro la casa di Conca Entosa, una attività investigativa delicatissima che ha messo in agitazione le difese di Emanuele Ragnedda e delle altre persone indagate per l’omicidio di Cinzia Pinna. I due reperti sarebbero stati trovati e sequestrati dai Carabinieri nel corso di un sopralluogo (dentro l’edificio dove è stata uccisa Cinzia Pinna) che sarebbe avvenuto senza che fossero preventivamente informati i legali degli indagati. Sempre stando a indiscrezioni, le difese sarebbero venute a conoscenza del ritrovamento della spugna e della bottiglia perché è stata notificata la data degli accertamenti tecnici sulla spugnetta e sulla bottiglia di vino. Il problema è che, quando il personale dell’Arma è entrato a Conca Entosa e ha cercato e trovato gli oggetti, non era presente nessuno degli avvocati della difesa. Nessuno dei legali (Luca Montella, Gabriele Satta, Francesco Fùrnari, Maurizio e Nicoletta Mani) ieri ha voluto parlare della perquisizione, ma gli avvocati ritengono del tutto inutilizzabili eventuali elementi (prove o altro) che dovessero emergere da un delicatissimo accertamento tecnico.

La spugna

L’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata sulla spugna sulla quale ci sarebbero tracce di sangue. Non è escluso che venga disposto il test del Dna sui reperti organici. Le difese, comunque, considerano tutto nullo. Inoltre gli avvocati sono molto preoccupati per i via vai di persona dentro la tenuta, posta sotto sequestro. Anche il cancello di ingresso sarebbe stato sbloccato e i Carabinieri sono a conoscenza della circostanza.

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