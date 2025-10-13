Conca Entosa, il “film” del delitto 

Una ricostruzione precisa del momento del delitto: è lo scopo del nuovo sovralluogo dei carabinieri del Ris ieri mattina nella tenuta di Conca Entosa dove Emanuele Ragnedda ha sparato tre volte al volto di Cinzia Pinna uccidendola. Al centro degli accertamenti c’è il movente che resta ancora oscuro. Ragnedda sostiene di essere stato minacciato con un coltello, affermazione che resta tutta da provare.

I rilievi

Ieri sono state scattate nuove fotografie per una ricostruzione della dinamica attraverso il laser scanner. Si tratta di immagini che elaborano posizione e movimenti nello spazio della stanza. Anche il medico legale Salvatore Lorenzoni andrà a Conca Entosa la prossima settimana per esaminare la scena del delitto. Il dato fondamentale è accertare l’esatta posizione di Ragnedda e di Cinzia Pinna incrociandola con i dati balistici già emersi.

Gli altri indagati

Sarebbe stata già sentita Rosa Maria Elvo, la ristoratrice di San Pantaleo amica di Ragnedda, indagata per favoreggiamento e avrebbe fornito elementi a sua difesa. Emanuele Ragnedda avrebbe detto a più persone (e probabilmente anche alla donna) di aver ucciso un cane e che per questo fosse necessario sostituire il divano. Questa settimana sarà sentito anche l’altro indagato, Luca Franciosi, 26 anni, lombardo, iscritto fin da subito nel registro degli indagati.

Il Riesame

Ma gli occhi sono puntati anche sull’udienza davanti al Tribunale del Riesame fissata per domani. Il difensore di Ragnedda, Luca Montella, ha impugnato l’ordine di custodia cautelare firmato dalla gip Marcella Pinna. Al centro dell’udienza ci saranno probabilmente le condizioni psicologiche dell’uomo che una settimana fa ha tentato il suicidio a Bancali ed è rimasto ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Psichiatria. Non è escluso che possa essere trasferito in un carcere che offre la possibilità di cure psichiatriche.

