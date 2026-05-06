Conca Entosa, guerra sui sovralluoghi 

Indagini sull’omicidio Pinna al rush finale e a Conca Entosa sale la tensione. Stanno succedendo tante cose nella tenuta delle campagne di Palau dove, il 12 settembre dell’anno scorso, è stata uccisa Cinzia Pinna. È in atto un braccio di ferro tra la Procura di Tempio e la difesa di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato di avere ucciso la donna originaria di Castelsardo. Inoltre Nicolina Giagheddu è tornata alla carica per prendere possesso dell’azienda vitivinicola (famosa in tutto il mondo per il vino Disco Volante) gestita dal figlio Emanuele.

Lo scontro

I difensori di Ragnedda (in carcere a Bancali) hanno chiesto alla Procura di Tempio un nuovo sopralluogo congiunto nella stanza dove Cinzia Pinna è stata colpita mortalmente. Gli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta ritengono necessario e urgente un intervento a Conca Entosa con l’assistenza del loro consulente, il docente dell’Università di Cagliari, Ernesto D'Aloja. La risposta è stata no. Le difese allora si sono rivolte alla gip Marcella Pinna (udienza il 26 maggio) perché ordini l’attività tecnica che, a quanto pare, riguarderebbe la presunta aggressione della vittima (armata di coltello) contro Ragnedda, pochi istanti prima dell’omicidio. I difensori dell’imprenditore sarebbero fortemente contrariati per un sopralluogo dei Carabinieri a Conca Entosa, effettuato senza che i legali venissero informati. L’avvocato Montella, contattato ieri sera, non ha voluto commentare, ma non ha smentito gli ultimi sviluppi del caso.

Nicolina Ragnedda, invece, dopo un primo tentativo a fine aprile, lunedì avrebbe preso possesso di Conca Entosa (intestata a lei), di fatto togliendola al figlio e al marito che ne avevano il possesso. (a. b.)

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