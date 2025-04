Con Vultur e Unholy Impurity il black metal a Cagliari 

Dai gelidi fiordi alle soleggiate coste, il black metal sbarca in Sardegna: merito di Masked Dead Records, etichetta bresciana che nel 2024 ha ospitato nel suo catalogo gli isolani Kre^u e Ilienses con lavori apprezzati dalla critica. Ora è il turno di Vultur e Unholy Impurity, due band che seppur nuove al roster vantano entrambe una lunga militanza nel metal estremo, e i cui rispettivi dischi “Cultores de Perdas e Linna” e “Oculus Mortis” sono stati pubblicati a febbraio. Stasera al Fabrik di Cagliari (via Mameli), e poi sabato prossimo all’Alex Bar di Ossi, potranno finalmente presentare i due album al pubblico.

Come spiega Matteo Antonelli, responsabile di Masked Dead Records, «la nostra visione è di dar voce al black metal sardo e generi affini, facendo dell’identitarismo e del canto in lingua autoctona la propria bandiera: mentre Kre^u si rifà ai temi del banditismo e dell’indipendenza, gli Ilienses portano un approccio paganeggiante. Questo è un punto in comune con i Vultur, incentrati sull’aspetto stregonesco del folklore, mentre gli Unholy Impurity usano un punto di vista più introspettivo e legato alla natura. Loro sono gli ultimi tasselli di un percorso che sta finalmente portando al riconoscimento dell’identità sarda nella musica estrema, anche nella penisola».

Mentre i Vultur sono originari di Portoscuso e composti da Attalzu (al secolo Nicola Fulgheri, voce e chitarra), Lorenzo Balia (batteria), Nicola Spaziani (chitarra) e Maristella Spanu (basso), gli Unholy Impurity vengono da Ossi e ne fanno parte Souldead (Gabriele Fancellu, voce), Devaster (Giuseppe Fancellu, chitarra), Athanor F.D.H. (Flavio Fancellu, batteria), Aim (Santino Derudas, chitarra) e Von (Massimiliano Falchi, basso). «I Vultur sono la prima band black metal in Sardegna a utilizzare la propria lingua, il sardo campidanese, e sono oggi al ventesimo anno di attività. Gli Unholy Impurity sono attivi da dieci anni in meno, ma sono diventati comunque un punto di riferimento del metal sassarese. Ho aiutato entrambi a declinare al meglio la sardità dei due immaginari, molto diversi e accomunati però dal magico e dal tenebroso, che emergono appieno nel ritualismo dei loro live».

