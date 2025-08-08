VaiOnline
La rassegna/2.
Con “Viseras” oggi a Ollolai le maschere delle tradizioni sarde  

Ritorna oggi a Ollolai, la rassegna estiva delle maschere tradizionali “Viseras” promossa dal Centro commerciale naturale Le Botteghe di Ospitone, in collaborazione con Comune, Proloco e il patrocinio di Regione e Bim Taloro.

Programma

Per l’evento che promette di incantare con i riti ancestrali degli antichi carrasecares, il via dalle 19 in piazza Marconi con l’apertura degli stand gastronomici. Alle 20, poi, il raduno delle maschere in via Eleonora d’Arborea, da dove si muoveranno i gruppi protagonisti della sfilata delle 20.30 che si concluderà in piazza Marconi. Qui alle 21.30 l’esibizione finale dei partecipanti.

Varie le compagini presenti, con i Tamburini e Trombettieri di Oristano, Su Turcu di Ollolai, i Mamutzones di Samugheo, I Sonaggiaos e S’Urzu di Ortueri, Maschera a Gattu e Su Maimone di Sarule. Ma anche Su Sennoreddu e Sos de S’Iscusorzu di Teti, Su Coli Coli Antigu Tianesu di Tiana e S’Attitidu Osincu di Bosa.Autentica protagonista la maschera locale de Su Turcu. Riportata alla luce dal Gruppo Balladores, racconta il ciclo della vita attraverso rituali che parlano di morte e rinascita.«Sarà un viaggio nel tempo e nelle memorie di un popolo – promettono gli organizzatori –. Le misteriose maschere del nostro carnevale lasceranno di stucco le migliaia di persone attese a Ollolai».A coronare la serata il ballu tundu accompagnato da Gianuario Sannia alla fisarmonica, Bruno Maludrottu alla chitarra e Tonino Pira alla voce. Conduce la lunga serata Lucia Cossu. (g. i. o.)

