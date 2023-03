Con “Velvet” Roberto Meloni va sul velluto 

Va sul velluto, Roberto Meloni. In senso stretto, dal momento che dipinge su un tessuto morbido e cangiante e assai difficile da controllare. In “Velvet”, mostra allestita sino al 14 aprile al Temporary Storing (a Cagliari in via XXXIX Novembre 3), una serie di quadri realizzati con spugne, spatole, pennelli e moltissima pazienza. In una recente personale, anch’essa accolta nella sede della Fondazione Bartoli Felter, l’artista aveva utilizzato le copertine isotermiche, teli con una parte argentata e una dorata che costituiscono il primo ausilio per i sinistrati e i naufraghi. Anche questo un supporto insidioso perché troppo liscio e sfuggente per accogliere il colore. Parlavano, quei lavori, di un mare nero e un’umanità in pericolo ma in “Velvet”, ci sono atmosfere meno fosche e un’intenzione carezzevole.

Stile

«Offuscate, caliginose», si legge nella presentazione firmata dalla curatrice Alessandra Menesini. «Stratificate come certe nuvole. Sono lande indefinite, quelle tracciate da Roberto Meloni, sanno di acqua e di polvere, di fuoco e di luna . In “Velvet”, un continuo e dinamico succedersi di cromie sfumate e masse scure intorno a un nucleo di luce che può essere un unico piccolissimo puntino». L’autore invita a toccarli, questi lavori , a sfiorarli con le dita ,a seguire le righe frantumate , sottili e tormentate che segnano la superficie. In pochi si sono azzardati a seguire la sua esortazione, nella sera dell’affollata inaugurazione. Ma qualcuno ha provato a saggiare la cedevolezza del velluto per sentire quanto può essere profondo. Gialli e ocra, neri macchiati di bianco, rossi che si aprono al rosa: nessun cromatismo netto ma un incessante fluire dalla notte all’aurora. O viceversa. La percezione , infatti, è di un insieme armonico e senza strappi, declinato, e variato, sui minuscoli anelli delle fibre tessili elette a sfondo. Non che Roberto Meloni odi la carta, la tela o altre canoniche basi. Ma gli piace affrontare una sorta di lotta con elementi insoliti, coi quali, dopo aspra battaglia, si allea. Lavora in solitudine, nella sua casa tra i monti di Gonnosfanadiga. Un eremitaggio che a lui infonde tranquillità e ai suoi quadri, energia. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA