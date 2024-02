Con Van der poel fa festa viezzi  

Nel giorno in cui Mathieu Van der Poel indossa per la sesta volta la maglia iridata di campione del mondo assoluto di ciclocross, anche l’Italia può far festa. Dopo il successo in Coppa del Mondo, a Tabor (Repubblica Ceca), Stefano Viezzi domina la prova mondiale Juniores riportando il tricolore sul gradino più alto del podio dopo il successo di Davide Malacarne nel 2005. «Sono felicissimo, non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto», le parole di un incredulo Viezzi, autore di una stagione al limite della perfezione, tra titolo italiano, di Coppa e del mondo. «Ho giocato tutte le mie carte e sono stato aiutato dalla fortuna, ma ci vuole anche questo: ho approfittato della foratura di Sparfel e ho spinto fino alla fine. Vincere questa medaglia era il mio obiettivo fin da inizio stagione e ho realizzato un sogno».

«È stata una stagione veramente esaltante», il commento del ct Daniele Pontoni: «Abbiamo vinto 3 prove di Coppa del Mondo, la classifica finale del circuito e la medaglia d'oro mondiale: credo che sia il giusto coronamento di un lavoro lungo e importante». Esulta il presidente federale Cordiano Dagnoni: «Complimenti a Viezzi e tutti gli azzurri, e anche a Pontoni e al suo staff, che hanno riportato in Italia un titolo che mancava da 19 anni».

L'azzurro si impone in una rassegna iridata per il resto dominata dagli olandesi, sino alla prova principale, quella degli Élite: il favoritissimo Mathieu Van der Poel si è confermato per distacco precedendo il connazionale Joris Nieuwenhuis e il belga Michael Vanthourenhout. Poi Pim Ronhaar (Olanda) ed Eli Iserbyt (Belgio). Buon 17° posto per l’azzurro Filippo Fontana. Tra le donne addirittura poker olandese, con titolo a Fem Van Empel su Lucinda Brand, Puck Pieterse e Ceylin Alvarado e bellissimo sesto posto della campionessa italiana Sara Casasola.

