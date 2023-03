Con Vallone e Pisanu la Sardegna corre al Bari Film Festival 

Dopo Torino e Trieste le opere prime sarde arrivano anche a Bari. Torna il BiFest e l’isola è presente con due lavori supportati da Regione e Film Commission: “La Terra delle donne” di Marisa Vallone, già presentato all’European Film Market del Festival di Berlino e distribuito da Adler, e “Tutti i cani muoiono da soli” di Paolo Pisanu, distribuito da Fandango. Appuntamento dal 24 marzo al 1 aprile con una manifestazione che ogni anno conta oltre 75 mila spettatori e che, in 14 edizioni, si è attestata come una delle più importanti nel settore italiano, capace di dare spazio ad un'offerta culturale di alto profilo in uno dei teatri più belli al mondo, il Teatro Petruzzelli.

All’interno dell’evento, al fianco di 12 anteprime mondiali e importanti appuntamenti nazionali, non può mancare la partecipazione della Sardegna. “La Terra delle Donne” narra dei destini di quattro donne appartenenti in modo diverso alla stessa famiglia disgraziata. Destini che si intrecciano inesorabilmente nei luoghi incantati di una Sardegna a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, la quale diviene simbolo universale capace di raffigurare ogni tipo di limite, interno ed esterno. Vallone, già finalista del Premio Solinas 2017 con “Le cicatrici d'oro”, proprio nello sfondo de La Maddalena, ha incontrato durante le sessioni di lavoro del Premio Solinas la giovane produttrice Paola Sini, che l’ha convinta a firmare la regia del suo primo lungometraggio, prodotto con un team quasi esclusivamente al femminile.

“Tutti i cani muoiono da soli” è invece frutto della penna di Paolo Pisanu (che firma anche la regia) e Gianni Teti, sassaresi. Racconta la storia di un incontro tra due solitudini, il ricongiungimento difficile tra un padre e una figlia, l'ultima occasione di un uomo alla deriva. Il protagonista è Rudi (Orlando Angius), un uomo sulla sessantina che vive di piccoli crimini in un piccola città di provincia. Quando dovrà occuparsi di sua figlia Susanna (Francesca Cavazzuti), sarà costretto a fare i conti con sé stesso. In una Sardegna invernale, livida e violenta, va in scena il dramma di un uomo che spera nell'ultima occasione. La pellicola arriverà nei cinema sardi il 4 maggi e vede anche la partecipazione di Alessandro Gazale.

